Мы должны обеспечить равенство, а также расширение прав и возможностей женщин - Саид Али Омар

БАКУ /Trend/ - Мы должны обеспечить равенство, а также расширение прав и возможностей женщин.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил советник министерства иностранных дел Союза Коморских островов Саид Али Омар во время выступления на проходящей в Баку международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

Он подчеркнул, что женщинам необходимо предоставить больше возможностей в принятии решений.

"Мы должны расширить возможности женщин в бизнесе и образовании. Развитие - это глобальная цель. Нам нужно подойти к этому вопросу многогранно. Каждый должен внести свой вклад в деколонизацию. Мы обязаны положить конец системе давления и поддержать женщин", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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