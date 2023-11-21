Ряд сотрудников органов юстиции награждены медалью "За отличие на государственной службе" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников органов юстиции Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, согласно распоряжению, за эффективную работу в органах юстиции медалью "За отличие на государственной службе" награждены следующие лица:

Абасова Кёнуль Алисафар гызы

Аббасов Назим Иса оглу

Абышов Вугар Идрис оглу

Агаев Руфат Салман оглу

Эйвазов Хаял Астан оглу

Гасанли Рашад Исмаил оглу

Гасанов Заур Рауф оглу

Гусейнов Рашад Тофиг оглу

Гахранов Вугар Имамбала оглу

Мехралиев Азер Умудвар оглу

Сабитова Айнур Закир гызы.