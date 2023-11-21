Мирсалеху Сеидову присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики.
Как сообщает во вторник Trend, согласно распоряжению, заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики – начальнику Пенитенциарной службы Мирсалеху Мирадиль оглу Сеидову присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции.
Начальнику Главного управления стратегического планирования и мониторинга министерства юстиции Азербайджанской Республики Джавиду Анвар оглу Гусейнову присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса.