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Мирсалеху Сеидову присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции - Распоряжение

Политика Материалы 21 ноября 2023 13:18 (UTC +04:00)
Мирсалеху Сеидову присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции - Распоряжение

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, согласно распоряжению, заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики – начальнику Пенитенциарной службы Мирсалеху Мирадиль оглу Сеидову присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции.

Начальнику Главного управления стратегического планирования и мониторинга министерства юстиции Азербайджанской Республики Джавиду Анвар оглу Гусейнову присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса.

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