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Президент Ильхам Алиев утвердил подписанное с Кыргызской Республикой соглашение

Политика Материалы 21 ноября 2023 13:36 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил подписанное с Кыргызской Республикой соглашение

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики об инвестиционных вложениях по строительству пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль".

Как сообщает во вторник Trend, согласно указу, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики об инвестиционных вложениях по строительству пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль", подписанное 12 октября 2023 года в Бишкеке.

После вступления в силу соглашения, указанного в настоящем указе, Управление делами Президента Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить в правительство Кыргызской Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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