Франция должна ответить за свои преступления в африканских странах - представитель Гваделупы

БАКУ /Trend/ - Франция - государство, которое лишь играет словами, и всегда действует из собственных интересов.

Об этом сказала первый вице-президент Международного репарационного движения Гваделупы Викреторина Синна на мероприятии "Деколонизация: Усиление женщин и развитие", сообщает Trend.

"Франция говорит о братстве, равенстве, свободе, но для кого эти братство, равенство и свобода? Если мы посмотрим на историю, то увидим, что наши народы всегда подвергались дискриминации. Они говорят о братстве, но они массово убивали наших братьев и эксплуатировали африканские страны. Мы не только жертвы рабства, мы также стали жертвами депортации. Мы потеряли свою территорию, людей, национальную принадлежность, независимость, убеждения, дух. У нас все было украдено. Мы столкнулись с большими трудностями. Сейчас мы ищем способы разорвать эту цепочку. Мы надеемся, что преступления, совершенные Францией в наших странах, будут признаны. Мы все время говорим, что они должны за это ответить. Мы не хотим дискриминации. Мы хотим общество, в котором мы можем защитить свою принадлежность. Мы хотим, чтобы все африканские страны могли усилить борьбу с депортацией. Африканские женщины размышляют о судьбе своих детей. Мы хотим, чтобы они сами обеспечивали свободу своей страны", - сказала она.

Отметим, что в Баку прошла международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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