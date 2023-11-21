Мы все еще колонизированы - президент Союза женщин Гваделупы

БАКУ /Trend/ - Мы все еще колонизированы и должны быть свободны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила президент Союза женщин Гваделупы Кетти Ломбион во время выступления на мероприятии "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

"Наша борьба все еще продолжается. Всю свою жизнь мы видим последствия колонизации. Больше всего от этого пострадали женщины. Столкнувшись с насилием и невзгодами, женщины потребовали свободы.

Нашим женщинам должно быть предоставлено больше прав. Мы постоянно пытаемся изменить нынешнюю ситуацию", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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