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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования родным и близким Амана Тулеева

Политика Материалы 21 ноября 2023 17:20 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования родным и близким Амана Тулеева

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями родным и близким Амана Тулеева.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о кончине Амана Гумировича Тулеева, видного государственного и общественно-политического деятеля России.

Аман Тулеев был большим другом Азербайджана. Он внес весомый вклад в расширение традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Россией, в укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия между нашими народами. За особые заслуги в развитии азербайджано-российских дружественных связей и сотрудничества он был награжден государственным орденом Азербайджанской Республики – «Достлуг».

В Азербайджане всегда высоко ценили отношение Амана Тулеева к светлой памяти нашего Общенационального Лидера Гейдара Алиевича Алиева.

Добрая память об Амане Гумировиче Тулееве навсегда сохранится в наших сердцах.

Разделяю вашу боль в связи с этой тяжелой утратой и выражаю свои искренние соболезнования", - говорится в письме.

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