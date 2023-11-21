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Утверждено соглашение о дальнейшем углублении сотрудничества в области энергетики между Азербайджаном и Узбекистаном - Указ

Политика Материалы 21 ноября 2023 17:59 (UTC +04:00)

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Новость обновлена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:49)

БАКУ /Trend/ - Утверждено соглашение о дальнейшем углублении сотрудничества в области энергетики между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как передает во вторник Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о дальнейшем углублении сотрудничества в области энергетики", подписанное 22 августа 2023 года в городе Баку.

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