Утверждено соглашение о дальнейшем углублении сотрудничества в области энергетики между Азербайджаном и Узбекистаном - Указ

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БАКУ /Trend/ - Утверждено соглашение о дальнейшем углублении сотрудничества в области энергетики между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как передает во вторник Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о дальнейшем углублении сотрудничества в области энергетики", подписанное 22 августа 2023 года в городе Баку.