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Джейхун Байрамов принял посла Катара по случаю завершения его дипмиссии

Политика Материалы 21 ноября 2023 20:18 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов принял посла Катара по случаю завершения его дипмиссии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 21 ноября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Государства Катар в стране Фейсала бин Абдуллу Хамада Абдуллу Аль Хинзаба по случаю окончания срока его дипломатической миссии.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов отметил, что азербайджано-катарское сотрудничество основано на взаимном уважении, поддержке и сотрудничестве.

Было подчеркнуто, что существующие между двумя странами тесные дружеские и братские отношения являются основой политического диалога. Была выражена благодарность за постоянную поддержку Катаром справедливой позиции Азербайджана, основанной на международном праве. Отмечено наличие большого потенциала и перспектив для азербайджано-катарского сотрудничества и партнерства в сферах экономики, инфраструктуры, торговли, туризма, образования, культуры, медиа и гуманитарных обменов.

Министр выразил послу благодарность за вклад в развитие азербайджано-катарских отношений, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Посол Фейсал бин Абдулла Хамад Абдулла Аль Хинзаб поблагодарил за прием и теплые слова в свой адрес, отметив, что покидает страну с наилучшими впечатлениями, выразил благодарность за поддержку, полученную в период его деятельности от государственных и правительственных структур и организаций Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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