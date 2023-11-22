Жертвы мин и представители гражданского общества Азербайджа (Дополнено, изменен заголовок)

Жертвы мин и представители гражданского общества Азербайджана обратились к президенту ПАСЕ

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БАКУ /Trend/ - Жертвы мин, члены их семей и представители гражданского общества Азербайджана совместно обратились к президенту ПАСЕ Тини Коксу.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении говорится:

"Мы - жертвы, пострадавшие от минного террора Армении и ее военных формирований, члены их семей, родственники, организации гражданского общества, действующие в этой сфере, обращаемся с открытым письмом к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Коксу и депутатам ПАСЕ. Мы воспринимаем отказ докладчика ПАСЕ по Азербайджану, находящегося на днях с визитом в Баку, от встреч с пострадавшими в минном терроре Армении против Азербайджана, членами их семей, НПО, специализирующимися на проблеме мин, как насмешку над ценностями Совета Европы, неуважение к правам и свободам человека.

Мы категорически осуждаем превращение такой организации, как ПАСЕ, называющей себя правозащитным институтом, в игрушку в руках некоторых государств и кругов. Минный вопрос является в настоящее время самой большой проблемой Азербайджана. Организации, которая относится подобным образом к данному вопросу, умалчивает об этом и отказывается от встреч с жертвами минного террора, должно быть стыдно.

Такое поведение представителей ПАСЕ является отвратительным, поскольку оно напрямую поддерживает минный террор Армении.

До недавнего времени предполагалось, что на освобожденных от оккупации территориях имеется более одного миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов. Даже после 44-дневной войны в 2020 году Армения продолжала перевозить мины через Лачин и закапывать их на территории Азербайджана. Мы не забыли, что Парламентская ассамблея Совета Европы вместо того, чтобы протестовать против этого, выступила за беспрепятственный проход армянских незаконных военных формирований и грузов Армении по Лачинской дороге на территорию Азербайджана, тем самым защитив продолжение террористической деятельности на землях другого государства.

В результате успешных антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, на взятых под контроль территориях оказалось еще более 500 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. Это означает, что за последние 3 года минирование азербайджанских территорий не прекращалось ни на один день, а, наоборот, увеличилось.

Следующим доказательством этого является включение Армении в список стран-производителей мин в документах международной отчетности по минам. Трудно найти вторую страну в мире, которая была бы так загрязнена минами, как Азербайджан. Одним из горячих сторонников перевозки Арменией мин в Азербайджан через Лачинскую дорогу была Лиз Кристофферсен, которую вы сейчас направили в Азербайджан.

Поэтому жертвы мин не удивляются такому позорному отношению Совета Европы и двойным стандартам в отношении Азербайджана. За прошедший период ПАСЕ ни разу не призывала Армению, как страну-члена, вывести свои военные формирования с азербайджанских земель и передать минные карты. Более одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев за прошедшие годы стали жертвами исламофобии, ксенофобии, азербайджанофобии, лоббистской и коррупционной сети, укоренившейся в ПАСЕ, их права и свободы человека игнорировались в международной организации, базирующейся во Франции.

Если вы, как президент ПАСЕ, даже после нашего обращения будете молчать об этом, то у вас не должно быть морального права говорить о правах и свободах человека.

Примите нас и выслушайте. Убедитесь воочию как мы пострадали от минного террора Армении, что мы потеряли, какие страдания испытывают наши семьи, наши близкие из-за нашей инвалидности. Мы тоже люди, и у нас есть права и желания. Если Парламентская ассамблея Совета Европы действительно является правозащитным институтом, то услышать нас и помочь нам должно быть их основным обязательством", - говорится в обращении.

С полным списком подписавшихся под обращение можно ознакомиться по ссылке.

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