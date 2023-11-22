Президент Ильхам Алиев: Больше нет препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Больше нет препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с заместителем государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственным министром по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

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