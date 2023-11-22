Джейхун Байрамов обсудил с Лео Докерти вопросы двустороннего и регионального сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 22 ноября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем по делам Европы государственного секретаря в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Докерти.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества между двумя странами, а также международной безопасности.

Министр Джейхун Байрамов, подчеркнув важность многогранных отношений Азербайджана с Великобританией, коснулся возможностей дальнейшего укрепления существующего партнерства между двумя странами в политической, экономической, энергетической, сфере безопасности и в гуманитарной сферах и отметил важность интенсификации политического диалога с точки зрения определения новых направлений сотрудничества.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между двумя странами в областях транспорта, образования и возобновляемых источников энергии, а также о возможной деятельности британских компаний по восстановлению и реконструкции территорий, освобожденных от оккупации.

Министр также проинформировал Лео Докерти о текущей ситуации и реалиях в регионе, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, минной угрозе, препятствующей этой деятельности, а также о планах Азербайджана по установлению стабильного мира в регионе Южного Кавказа и практических шагах, предпринимаемых в этом направлении, о повестке нормализации отношений с Арменией.

На встрече состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества и другим темам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении ведомства.

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