В Баку начала работу выставка стран-членов SPECA (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - С 22 ноября по 25 ноября в столице Азербайджана проходит выставка стран-членов SPECA на тему "Региональное сотрудничество для устойчивого развития".

Как сообщает в среду Trend, выставка проводится по специальной инициативе Азербайджана в рамках Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - Недели SPECA.

Цель выставки – демонстрация экономического потенциала стран-участниц, обсуждение возможностей совместного взаимовыгодного партнёрства и укрепление регионального экономического сотрудничества между государствами-членами.

Общая площадь выставочного павильона составляет 4032 м². В разделе "Made in Azerbaijan" представлена продукция 33 компаний. В выставочном павильоне для стенда Азербайджана отведено 1034 м², а для стендов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – по 253 м² для каждого. Все стенды установлены в едином дизайне. В центре выставочного павильона, наряду со стендами стран, находится отдельный стенд площадью 300 м², отражающий сотрудничество стран SPECA.