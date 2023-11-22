Россия неоднократно приглашала Армению принять участие в трехсторонних переговорах с Азербайджаном - Мария Захарова (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Россия неоднократно приглашала Армению принять участие в трехсторонних переговорах с Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"Армянской стороне в сентябре, октябре и ноября направлялись приглашения провести трехсторонние встречи с Азербайджаном, и в Москве, и на полях многосторонних мероприятий", - подчеркнула она.

По ее словам, на приглашения российская сторона "до сих пор не получила внятных ответов" от Армении.

"Ереван рвется вести переговоры в Вашингтоне и Брюсселе, хотя ни США, ни ЕС не могут считаться добросовестными посредниками по целому ряду причин. Их действия подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа. Они хотят разрушить существующие механизмы безопасности, и, при этом, воруют и переиначивают достигнутые при участии Москвы трехсторонние договоренности. Поэтому, никакой реальной отдачи от их посредничества быть не может. Безоглядная ставка Еревана на то, что Запад им поможет, потерпела фиаско. Несмотря на имеющиеся приглашения, переговоры по мирному договору заморожены", - добавила она.

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