Франция должна построить очень крепкие отношения с Азербайджаном, ведь это ворота в Центральную Азию - Жан-Мишель Брюн (Интервью) (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Франция должна построить очень прочные отношения с Азербайджаном, который является "воротами" в Центральную Азию.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend главный исполнительный директор парижской онлайн-газеты Lagazetteaz.fr Жан-Мишель Брюн.

«Даже будущее Армении зависит от хороших отношений с Азербайджаном и Турцией. Азербайджан находится в центре всего, это "ворота" Кавказа в Центральную Азию. Мы должны строить очень прочные отношения с Азербайджаном. Нам необходимо обеспечить очень сильные экономические и культурные связи", - сказал Брюн.

Говоря о поставках Францией военной техники в Армению, он сказал, что это глупая политика.

«Но суть внутренней политики заключается в том, чтобы просто показать правым партиям, что «мы спасаем нашу цивилизацию от вторжения мусульманского мира». Это совершенно глупо. Но не стоит это принимать всерьез. Это просто потому, что французские СМИ каждый день говорят одно и то же. Но как только они перестанут предоставлять такую информацию, все изменится", - добавил Брюн.

Двойные стандарты во внешней политике Франции

«Если вы ищете какой-либо последовательности во внешней политике Франции, вам будет очень сложно. Основная проблема в том, что обычно враги наших друзей — это наши враги, друзья наших друзей — это наши друзья. Но, например, Франция - друг Армении и враг Ирана, но Иран - друг Армении. Так что здесь нет последовательности. На самом деле, я думаю, что внешняя политика Франции определяется внутренней политикой. У нас есть огромная армянская диаспора в 800 000 человек и эта диаспора очень мощная, потому что они возглавляют большинство СМИ, они способны голосовать на выборах и так далее. Армяне сконцентрированы в трех главных городах Франции - Париж, Лион и Марсель. Это, конечно, одна из причин", - сказал он.

По словам Брюна, вторая причина заключается в том, что сейчас французская политика является крайне правой.

«Правительство Франции при пособничестве Армении пытается превратить разногласия между Баку и Ереваном в цивилизационный конфликт. То есть правительственные круги Франции заявляют, что они поддерживают христианскую Армению против мусульманского Азербайджана. Все знают, что Азербайджан – светская страна. Так что это глупо. Не удивляйтесь такой бессвязности в политике Франции и двойным стандартам. Такую же политику двойных стандартов Франция сейчас ведет в отношении конфликта на Ближнем Востоке», - сказал он.

Французский журналист отметил, что армянская диаспора в его стране сильна, потому что "на самом деле мы позволили ей быть сильной". Армяне вкладывают в пропаганду миллионы долларов, поскольку это их последний бой, добавил он.

"Помню, несколько недель назад посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева дала интервью местным телеканалам. Это интервью передало очень сильные послания. Мне звонили отовсюду, даже из США и говорили, что это чудесно, мы чему-то научились. Потому что во французских СМИ мы говорим, что Азербайджан «напал на армян», «оккупировал Карабах». Но все на самом деле наоборот. Есть четыре резолюции Совета безопасности ООН, в которых говорится, что Карабах является частью Азербайджана. Армяне покинули Карабах не потому, что Азербайджан этого хочет, а потому что они сами решили уйти. Коммуникация очень важна. Некоторые журналисты, такие как я, делают все возможное для этого. Конечно, армянское лобби имеет большое влияние. Но мы тоже можем что-то сделать", - сказал Брюн.

Рост национализма во Франции

Брюн отметил, что когда страна чувствует себя слабой, она пытается найти общего врага.

«Во Франции ничего не идет своим чередом. У нас не хватает врачей, учителей, налоги очень высокие. Французы сейчас в отчаянии. Мы хотим вновь гордиться тем, что мы французы. Вопрос в том, что именно значит быть французом. Вы не можете ответить на этот вопрос. И когда вы задаете этот вопрос, это приводит к расизму, ксенофобии. Правительство Франции определило внутренних и внешних врагов. По мнению правительства Франции, внутренними врагами являются мусульмане. У нас во Франции 10 миллионов мусульман. И за рубежом врагами считаются мусульманские страны, такие как Турция и Азербайджан. Это проблема. Во Франции мусульманам действительно тяжело. Правительство запрещает людям демонстрировать свою поддержку Палестине. Вы идете на демонстрацию в поддержку Палестины и получаете за это штраф», - сказал он.

Брюн считает, что не только правительство, но и политические партии совершают большую ошибку, полагая, что они могут получить голоса только крайне правых.

«Я знаю, что это глупо, это расизм и ксенофобия. Именно поэтому Саркози и Олланд проиграли повторные выборы. Для ведения внешней политики нужно иметь видение. У этих двух бывших президентов не было видения, у нынешнего президента тоже его нет. И они не осознают, что мир меняется», - добавил Брюн.

Он подчеркнул важность состоявшейся пару дней назад в Баку международной конференции по деколонизации.

«В Баку состоялась большая конференция Движения неприсоединения, посвященная борьбе с колониализмом. Франция не осознает, что с колониализмом уже покончено. В течение многих лет Франция разворовывала человеческие и природные ресурсы колоний. Если перед вами большая миска со сладостями и вы можете съесть столько, сколько захотите, и однажды у нас отберут эту миску, то, конечно, вы будете голодны и начнете злиться. Именно это и произошло. Они не понимают, что земля больше не принадлежит трем странам мира. Французской империи, Британской империи, Испанской империи больше не существует. У нас во Франции есть люди, которые ностальгируют по колониальным временам. Некоторые люди думают, что Алжир по-прежнему должен принадлежать Франции. Мы должны изменить такое мышление людей. Очень интересно, что на конференции в Баку собрались представители 18 округов Франции и заявили, что они хотят автономии, независимости. Впервые все они сказали, что хотят быть свободными. Я думаю, что это действительно изменит ситуацию», — сказал Брюн.

Провал Макрона в Африке

«Я не считаю Макрона реалистом. Когда он за границей, он выглядит нелепо со своим поведением. Однажды была встреча Макрона с президентами африканских стран. Он попросил президента африканской страны починить кондиционер. Это смешно. Он находится в мире, которого не существует. Он живет где-то в другом месте. И именно поэтому французы совсем не удовлетворены его политикой. Макрон - оппортунист. Несколько дней назад у нас была большая демонстрация против антисемитизма, но было очевидно, что эта демонстрация переросла в исламофобскую, и Макрон на ней не присутствовал. Там было все правительство, кроме него. Но когда он чувствует, что исламофобия играет ему на руку в борьбе с иммиграцией, против мусульман, он использует ее", - отметил Брюн.

Он считает, что африканская политика была провалом не только Макрона, но и Олланда, и Саркози, и даже Ширака.

«Потому что они не признали, что Французской империи больше нет. Мы выросли с идеей Французской империи. Франция использовала Африку и Полинезию как место для добычи ресурсов. Французская промышленность развивалась благодаря алжирской нефти, ядерное оружие было разработано благодаря испытаниям, проведенным в Полинезии. Франция хотела сохранить Полинезию как свою собственность. Но мир меняется, мы знаем, что на самом деле означает свобода", - сказал он.

Будущее отношений между Азербайджаном и Францией

"Я уверен, что прочные связи между Азербайджаном и Францией будут выгодны всем. У нас есть прочные культурные связи. Я думаю, что в будущем между Азербайджаном и Францией будут крепкие связи. Полагаю, что все наладится даже раньше, чем ожидается, потому что французов не волнует Армения. Они даже не знают, где находится Армения. Я не думаю, что мы будем еще более активно вовлечены в процессы на Южном Кавказе», - отметил он.

Брюн сказал, что все его знакомые, посетившие Азербайджан, говорят, что это замечательная страна.

"Я не знаю никого, кто бы сказал, что им не нравится Азербайджан. Они любят эту страну", - заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn