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В Азербайджане будут рассмотрены требования, связанные с подготовкой перспективных программ управления дорожным движением

Политика Материалы 22 ноября 2023 17:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут рассмотрены требования, связанные с подготовкой перспективных программ управления дорожным движением

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджанской Республики рассмотрит целесообразность требований по разработке перспективных программ организации дорожного движения физическими и юридическими лицами.

Как сообщает в среду Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Кабинет министров в трехмесячный срок должен изучить целесообразность разработки, а также реализации физическими и юридическими лицами перспективных программ, комплексных схем и проектов организации дорожного движения и представить Президенту Азербайджанской Республики свои предложения об этом.

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