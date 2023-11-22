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Утверждено соглашение о проведении Азербайджаном строительных работ в Кахраманмараше (Дополнено)

Политика Материалы 22 ноября 2023 18:24 (UTC +04:00)
Утверждено соглашение о проведении Азербайджаном строительных работ в Кахраманмараше (Дополнено)

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Новость обновлена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 16:52)

БАКУ /Trend/ - Утверждено соглашение о проведении Азербайджаном строительных работ в Кахраманмараше.

Как передает в среду Trend, соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно подписанному закону, утверждено "Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики по строительству в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики жилых зданий, начальной школы, детского сада и культурного центра", подписанное 25 сентября 2023 года в городе Нахчыван.

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