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Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Грузию

Политика Материалы 23 ноября 2023 09:18 (UTC +04:00)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Грузию

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Продолжается рабочий визит в Грузию заместителей министра обороны Азербайджанской Республики - генерального директора Агиля Гурбанова и командующего Военно-воздушными силами генерал-лейтенанта Рамиза Таирова.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Руководящий состав министерства обороны посетил Государственный военный научно-технический центр "Дельта" в Тбилиси.

На встрече в центре состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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