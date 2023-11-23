В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит министерская сессия V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Заседание началось с чтения аятов Священного Корана.

Как сообщает в четверг Trend, на мероприятии было озвучено обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам V Конференции министров труда государств-членов ОИС. Текст обращения зачитал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики Натиг Амиров.

На сессии также было заслушано выступление заместителя министра человеческих ресурсов и социального развития королевства Саудовская Аравия Аднана Абдуллы аль Нуайма (председателя IV Конференции министров труда ОИС).

Затем были избраны председатель V Конференции министров труда ОИС и состав бюро.

Избранный председателем конференции министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев подчеркнул, что данная конференция ОИС позволяет расширить контакты стран-членов, а также активно обмениваться опытом.

Он отметил актуальность для стран-членов ОИС обеспечения продуктивной занятости и достойного труда для всех, занятости молодежи, важность цифровизации в решении таких приоритетов и вызовов, как повышение прозрачности в социальной сфере, качества услуг, доступности и оперативности и важность обмена опытом в решении социальных вопросов.

Сахиль Бабаев также упомянул о реформах, проводимых в сфере обеспечения благосостояния граждан в Азербайджане по распоряжению Президента Ильхама Алиева, увеличениях социальных выплат за последние 5 лет в Азербайджане, достижениях Концепции DOST и обширной программе электронизации в социальной сфере.

По его словам, изучение, применение, взаимный обмен опытом инноваций, применяемых в каждой стране другими государствами-членами, является одним из основных направлений деятельности ОИС. Министр подчеркнул важность в этом плане созданного в Баку Центра труда ОИС.

Генеральный секретарь ОИС Хисейн Брахим Таха рассказал о существенной роли данной конференции для стран-членов и отметил важность расширения сотрудничества в решении обсуждаемых вопросов.

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