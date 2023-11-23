Названа дата заседания армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Встреча комиссии по делимитации границ состоится 30 ноября в приграничном между Азербайджаном и Арменией регионе.

Об этом в четверг сообщил Trend начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Отметим, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян написала в социальной сети, что "встреча армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ, согласно предварительному соглашению, состоится 30 ноября".

Напомним, что 21 ноября МИД Армении в ответ на заявление МИД Азербайджана заявил, что Ереван готов участвовать в переговорах с Баку.

В заявлении отмечается, что армянская сторона подтверждает свою политическую волю к нормализации отношений с Азербайджаном, а также усилиям по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Отметим также, что официальный Баку заявил о готовности Азербайджана к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора.

"Мы считаем, что две страны должны сообща принять решение о своих будущих отношениях.

Две страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решение о встрече на государственной границе.

Мы призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных проволочек и надеемся, что они положительно отреагируют на этот вызов для скорейшего начала переговоров", - отмечалось в заявлении МИД Азербайджана.

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