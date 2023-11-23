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В Бакинском порту построят 4 дополнительные железнодорожные линии и контейнерный терминал

Политика Материалы 23 ноября 2023 16:39 (UTC +04:00)
В Бакинском порту построят 4 дополнительные железнодорожные линии и контейнерный терминал

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В результате строительства дополнительных четырех железнодорожных линий и контейнерного терминала на сортировочном пункте на территории Бакинского международного морского торгового порта, будет обеспечена оперативность сортировки грузов.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

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