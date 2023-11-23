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На государственной границе Азербайджана с Грузией будут построены новые пропускные пункты

Политика Материалы 23 ноября 2023 16:45 (UTC +04:00)
На государственной границе Азербайджана с Грузией будут построены новые пропускные пункты

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан совместно с Грузией построит новые пропускные пункты через государственную границу для осуществления таможенного контроля.

Как сообщает Trend, это отражено в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

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