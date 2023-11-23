На госгранице Азербайджана будут установлены пункты контроля продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - В целях оперативного осуществления контроля при импортно-экспортных операциях и транзите продовольственных товаров, на территориях близ пропускных пунктов на государственной границе будут созданы пункты контроля продовольственной безопасности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

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