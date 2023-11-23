Утвержден план действий в связи с международными коридорами, проходящими по территории Азербайджана - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утвержден "План действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

Как передает в четверг Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики поручено координировать реализацию мероприятий, предусмотренных Планом действий, а также раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе выполнения Плана действий.

Мониторинг и оценку выполнения мероприятий, предусмотренных Планом действий, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций по заказу министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.