Рядом с постом "Красный мост" будет построен новый таможенный терминал (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С целью увеличения пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу "Красный мост", "Мазымгара", "Самур", "Билясувар","Астара" и "Ширванлы", а также для обеспечения эффективного проведения пограничного и таможенного контроля будет улучшена инфраструктура.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

Согласно Плану действий, будут проведены ремонт, реконструкция инфраструктуры существующих терминалов, расположенных вблизи пунктов пропуска "Красный мост", "Мазымгара", "Самур" и "Билясувар", а также строительство новых таможенных терминалов (центров упрощения торговли) вблизи таможенных постов "Красный мост " и "Самур".