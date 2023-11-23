Железнодорожная линия Алят-Астара будет реконструирована (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Предусмотрена реконструкция железной дороги Алят-Османлы-Астара.

Как сообщает Trend, это отражено в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

Кроме того, согласно документу, планируются завершение работ в сортировочном парке станции Баладжары по капитальному ремонту тяговых путей и стрелочных переводов, капитальному ремонту железнодорожной станции Баш Алят, реконструкции контактной сети и микропроцессорной системы связи−сигналоподачи на железнодорожной линии Баладжары-Ялама, реконструкции системы электроснабжения железнодорожной линии Баку− Беюк Кясик, реконструкции микропроцессорной системы связи-сигналоподачи участка Уджар-Баку, капитальный ремонт 38 стрелочных переводов и 7 приемо-отправочных путей на участке Евлах−Беюк Кясик.