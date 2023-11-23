В Бакинском порту построят 4 дополнительные железнодорожные линии и контейнерный терминал (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате строительства дополнительных четырех железнодорожных линий и контейнерного терминала на сортировочном пункте на территории Бакинского международного морского торгового порта будет обеспечена оперативность сортировки грузов.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

Кроме того, согласно документу, в пропускных пунктах через государственную границу в Бакинском порту и Говсанском порту будет создана инфраструктура, обеспечивающая эффективное осуществление пограничного и таможенного контроля, а также иной регистрации, будет расширена инфраструктура и закуплено необходимое оборудование для повышения грузоперевалочной способности грузового терминала в Бакинском порту, в результате создания широких функциональных операционных возможностей по импортно-экспортным грузам будет увеличена доля контейнерных грузов в грузоперевозках в направлении Восток−Запад, также будет обеспечена концентрация грузовых автотранспортных средств в одном центре (в соответствии с концепцией регионального узла), в результате проведения дноуглубительных работ в Бакинском порту и на терминале Дюбенди будет обеспечен доступ к акватории порта и терминала судов с более высокой грузоподъемностью и водоизмещением.