На границе Азербайджана с Ираном будут построены новые пункты пропуска (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На государственной границе Азербайджана с Ираном будут построены новые пункты пропуска.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

Согласно Плану действий, строительство новых пунктов пропуска на государственной границе в поселке Агбенд Зангиланского района, на территории Нахчыванской Автономной Республики и в Астаринском районе начнутся после согласования с Исламской Республикой Иран.

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