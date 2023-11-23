В рамках международных учений "Doğu Akdeniz-2023" прошел "День наблюдателя высокого уровня" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 23 ноября в рамках международных учений «Doğu Akdeniz-2023», проходящих в братской Турции, состоялся «День высокопоставленного наблюдателя».

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие командующий ВМС Турции адмирал флота Эрджюмент Татлыоглу, представители ВМС Азербайджана и других дружественных и союзных стран. Гости понаблюдали за выполнением задач по очередным эпизодам учений. Согласно сценарию, были успешно выполнены задачи по эвакуации граждан из-за землетрясения, в том числе раненых с побережья на корабль TCG «Anadolu».

Высадившиеся на корабль с вертолетов военнослужащие развевали флаги Азербайджана и Турции, что вызвало большой интерес. Был положительно оценен ход международных учений «Doğu Akdeniz-2023», проходящих с участием личного состава отряда морского спецназа ВМС Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!