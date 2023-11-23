На государственной границе Азербайджана с Грузией будут построены новые пропускные пункты (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан совместно с Грузией построит новые пропускные пункты через государственную границу для осуществления таможенного контроля.

Как сообщает Trend, это отражено в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

Согласно документу, должны быть подготовлены предложения по строительству новых пунктов пропуска через государственную границу, определены финансовые и сметные затраты, проведены проектные работы. В результате будет создана возможность альтернативного перехода при транзитных перевозках.

Кроме того, согласно Плану действий, наряду с повышением конкурентоспособности и эффективности транзитных коридоров, проходящих по территории Азербайджана, улучшением существующих транспортных услуг и инфраструктуры для привлечения дополнительных транзитных грузопотоков в эти коридоры, имеется необходимость в создании новой инфраструктуры, а также минимизации продолжительности процедур пересечения границы при транзитных перевозках и повышении пропускной способности.