Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 ноября прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту премьер-министра Виктора Орбана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

15:24

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Азербайджан с рабочим визитом.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в офисе премьер-министра Венгрии.

Было отмечено, что после визита в Швейцарию он прибудет в Баку для участия в конференции Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

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