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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Азербайджан с рабочим визитом

Политика Материалы 24 ноября 2023 00:17 (UTC +04:00)
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Азербайджан с рабочим визитом

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 23 ноября прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, выстроен почетный караул.

Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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