Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с визитом в Азербайджан (Обновлено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 ноября прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает в пятницу Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Ираклия Гарибашвили в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

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10:39

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибудет с визитом в Баку.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии.