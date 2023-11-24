Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - 24 ноября состоялась торжественная церемония закладки фундамента освобожденного от оккупации села Солтанлы Джебраильского района Карабахского региона Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В церемонии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Вахид Гаджиев, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также жители села.

Генеральный план проекта села был разработан венгерским холдингом KESZ совместно с Главным государственным проектным институтом "Азермемарпроект" по заказу Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству.

Отметим, что село расположено в непосредственной близости от стратегической автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд.

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