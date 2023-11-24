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Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)

Политика Материалы 24 ноября 2023 13:24 (UTC +04:00)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - 24 ноября состоялась торжественная церемония закладки фундамента освобожденного от оккупации села Солтанлы Джебраильского района Карабахского региона Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В церемонии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Вахид Гаджиев, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также жители села.

Генеральный план проекта села был разработан венгерским холдингом KESZ совместно с Главным государственным проектным институтом "Азермемарпроект" по заказу Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству.

Отметим, что село расположено в непосредственной близости от стратегической автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд.

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Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО)
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