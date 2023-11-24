Президент Ильхам Алиев: Мир, стабильность, спокойствие, развитие в странах-членах СПЕКА – большое достижение наших государств и народов

БАКУ/Trend/ - Когда создавалась Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), страны-члены еще делали свои первые шаги как независимые государства. Перед нами стояли многочисленные проблемы и вызовы. За последние 25 лет основные вызовы остались позади, мы укрепили наш государственный суверенитет, стали полноценными членами международного сообщества и стремительно развивались в экономическом отношении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября во время выступления на Саммите СПЕКА в Баку.

Особо подчеркнув среди факторов, объединяющих наши страны, политическую стабильность, глава государства отметил: «Если нет стабильности, то ни о каком экономическом развитии не может быть и речи. Сегодня в различных регионах мира бушуют войны, конфликты и кровавые столкновения. В наших же странах царят мир, стабильность и спокойствие, успешно идут процессы развития и строительства. Это большое достижение и успех наших государств и народов».