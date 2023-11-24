Президент Ильхам Алиев: В последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру

БАКУ/Trend/ - Нам удалось создать в нашей стране благоприятную инвестиционную среду. За последние 20 лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 310 миллиардов долларов США, из которых почти 200 миллиардов долларов США приходятся на долю неэнергетического сектора.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября во время выступления на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«В последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и превратился в один из транспортных и логистических центров Евразии, расположенных на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг», - подчеркнул глава государства.