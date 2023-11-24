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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан с нуля возводит новые города и села на освобожденных от оккупации территориях

Политика Материалы 24 ноября 2023 14:03 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан с нуля возводит новые города и села на освобожденных от оккупации территориях

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях мы проводим широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Мы возводим с нуля новые города и села.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября во время выступления на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

Глава государства довел до внимания, что на первоначальном этапе планируется восстановить 100 населенных пунктов, в том числе 9 городов и 8 поселков. «В рамках программы «Великое возвращение» бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои исконные края. До конца 2026 года 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в родные дома», - добавил Президент Ильхам Алиев.

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