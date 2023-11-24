Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выделит в Целевой Фонд СПЕКА 3,5 миллиона долларов США

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выделит в Целевой Фонд СПЕКА 3,5 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября во время выступления на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"Мы приветствуем принятую на днях в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию в связи с 25-летием СПЕКА. Целевой Фонд СПЕКА был учрежден под эгидой ООН. Азербайджан выделит в Целевой Фонд 3,5 миллиона долларов США.

Экономический форум, организованный в Баку в рамках недели СПЕКА, внесет вклад в развитие деловых связей между нашими странами. Выставка, организованная в Бакинском ЭКСПО-центре, наглядно демонстрирует процесс развития в наших странах.

Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые исторические и культурные связи. Азербайджан и Центральная Азия являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, имеющим возрастающее стратегическое значение. В сентябре я впервые был приглашен в качестве почетного гостя на проведенный в Душанбе Саммит глав государств Центральной Азии. Еще раз выражаю благодарность за это приглашение. Расцениваю нынешний Саммит как логическое продолжение встречи в Душанбе", - сказал глава государства.