Лидеры европейских стран сегодня стремятся сфотографироваться с Президентом Ильхамом Алиевым - Петер Сийярто

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Лидеры европейских стран сегодня стремятся сфотографироваться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе церемонии закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района Азербайджана.

"Лидеры европейских стран, критиковавшие премьер-министра Венгрии за визит в Азербайджан 13 лет назад, теперь стремятся сфотографироваться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и надеются на газовое сотрудничество со страной", - сказал он.

Касаясь вопроса восстановления села, Сийярто отметил, что Венгрия готова внести свой вклад в реконструкцию Карабахского региона и всегда выражала поддержку суверенитету Азербайджана.

"В течение тринадцати лет мы усердно работали над установлением прочного стратегического партнёрства между Венгрией и Азербайджаном. Азербайджан считается нашим доверенным союзником, а азербайджанский народ – нашим другом", - добавил венгерский министр.

Отметим, что 24 ноября состоялась торжественная церемония закладки фундамента освобожденного от оккупации села Солтанлы.

В церемонии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также жители села.