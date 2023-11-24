Благодаря председательству Азербайджана в 2023 году СПЕКА получает дополнительный импульс развития - Татьяна Молчан

БАКУ /Trend/ - Благодаря председательству Азербайджана в 2023 году СПЕКА получает дополнительный импульс развития.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказала исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяна Молчан, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«Благодаря председательству Азербайджана в 2023 году СПЕКА набирает новый импульс. Это демонстрирует принятая на днях консенсусом Генеральной Ассамблеи ООН резолюция в связи с 25-летием СПЕКА», - сказала она.

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