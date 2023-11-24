Касым-Жомарт Токаев назвал Баку жемчужиной Каспийского региона

БАКУ /Trend/ - В своей речи я хочу назвать Баку жемчужиной Каспийского региона.

Как передает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"Мне очень приятно быть в Баку, который находится в блестящей форме как город. В своей речи я хочу назвать Баку жемчужиной Каспийского региона. И в этом нет никакого преувеличения, потому что мне приходилось во многих городах бывать. Я принципиально считаю, что Баку – один из самых красивейших городов в широком международном масштабе. Пользуясь возможностью, теперь уже на территории Азербайджана хотел бы поздравить Вас и весь братский народ Азербайджана с эпохальным историческим событием – обеспечением территориальной целостности страны в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это стало возможным благодаря Вашему сильному, авторитетному руководству, дальновидной и мудрой политике, направленной на укрепление государственности, улучшение благосостояния народа и повышение авторитета Вашей страны в мировом сообществе. Я думаю, что это действительно историческое событие, и все государства, которые считают себя братьями, дружественными странами по отношению к Азербайджану, искренне радовались этому", - сказал Токаев.