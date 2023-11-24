Благодаря председательству Азербайджана в 2023 году СПЕКА получает дополнительный импульс развития - Татьяна Молчан (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Благодаря председательству Азербайджана в 2023 году СПЕКА получает дополнительный импульс развития.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказала исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяна Молчан, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"Благодаря председательству Азербайджана в 2023 году СПЕКА набирает новый импульс. Это демонстрирует принятая на днях консенсусом Генеральной Ассамблеи ООН резолюция в связи с 25-летием СПЕКА", - подчеркнула она.

Молчан отметила, что в целом регион СПЕКА демонстрирует устойчивый динамизм в развитии экономики. Его доля в мировом производстве увеличилась почти в два раза с момента создания организации.

Секретарь ЕЭК ООН также упомянула о важности принятия дорожной карты цифровизации Среднего коридора.

Отметим, что 24 ноября в Баку проходит саммит, посвященный 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Созданная 26 марта 1998 года, СПЕКА выступает в качестве Специальной программы ООН по оказанию помощи этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. СПЕКА предлагает платформу для субрегионального сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), которые наилучшим образом могут быть достигнуты посредством регионального сотрудничества.

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