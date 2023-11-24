Венгрия и Азербайджан – братские страны - Виктор Орбан (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Венгрия и Азербайджан – братские страны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"У Венгрии и Азербайджана очень хорошие отношения. Мы братские страны со странами Центральной Азии и Азербайджаном", - подчеркнул Орбан.

Он также отметил, что в Венгрии есть большое количество компаний, которые инвестируют в Азербайджан.

"В Европе воспринимают Центральную Азию, как регион, соединяющий цифровые и транспортные маршруты. Мы верим, что безопасные транспортные перевозки достоупны по маршруту Восток-Запад", - добавил премьер-министр.

По его словам, Венгрия поддерживает все инициативы, которые укрепляют региональное сотрудничество со странами Центральной Азии.

Отметим, что 24 ноября в Баку проходит саммит, посвященный 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Созданная 26 марта 1998 года, СПЕКА выступает в качестве Специальной программы ООН по оказанию помощи этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. СПЕКА предлагает платформу для субрегионального сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), которые наилучшим образом могут быть достигнуты посредством регионального сотрудничества.

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