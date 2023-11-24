Азербайджан является драгоценным партнером и соседом для Грузии - Ираклий Гарибашвили (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан является драгоценным партнером и соседом для Грузии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«Дружба между нашими странами уходит веками в историю, наши страны связывают хорошие добрососедские отношения», - сказал Гарибашвили.

По его словам, объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией увеличился на 16 процентов в этом году, достигнув отметки в 1,2 миллиарда долларов.

Гарибашвили подчеркнул, что Грузия стремится к дальнейшему укреплению партнерства с Азербайджаном и регионом Центральной Азии.

Отметим, что 24 ноября в Баку проходит саммит, посвященный 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Созданная 26 марта 1998 года, СПЕКА выступает в качестве Специальной программы ООН по оказанию помощи этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. СПЕКА предлагает платформу для субрегионального сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), которые наилучшим образом могут быть достигнуты посредством регионального сотрудничества.