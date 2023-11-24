Али Асадов встретился с исполнительным секретарем UNESCAP

БАКУ /Trend/ - 24 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армидой Салсией Алишахбана.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече была подчеркнута важность проходящей в Баку Недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA). Было высоко оценено участие исполнительного секретаря UNESCAP в саммите, впервые организованном в рамках председательства Азербайджана в SPECA и приуроченном к 25-летию Программы.

UNESCAP была оценена как эффективная платформа с точки зрения расширения многостороннего сотрудничества. Была подчеркнута важность принятых комиссией по инициативе Азербайджана резолюций по развитию транспортных связей и устойчивой энергетики.

На встрече говорилось об успешном сотрудничестве Азербайджана со странами Центральной Азии, были отмечены хорошие перспективы дальнейшего развития этого сотрудничества в рамках SPECA в торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической и всех других сферах, представляющих взаимный интерес.

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