БАКУ /Trend/ - 24 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяной Молчан.

Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, на встрече была подчеркнута важность проводимой в Баку Недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), дана высокая оценка участию исполнительного секретаря ЕЭК ООН в саммите, организованном впервые в период председательства Азербайджана в рамках СПЕКА и приуроченном к 25-летию программы.

Было отмечено, что Азербайджан широко сотрудничает со странами-членами СПЕКА в различных областях как на двусторонней основе, так и в рамках программы. Подчеркнуто, что Азербайджан играет роль торгово-транзитного хаба между Востоком и Западом для стран СПЕКА, а интеграция существующей инфраструктуры региона будет способствовать развитию экономик стран региона и увеличению потенциала международных транспортных коридоров, проходящих через их территорию, и такие проекты, как Бакинский международный морской торговый порт и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс сыграют важную роль в этом сотрудничестве. Учитывая, что Транскаспийский транспортный коридор (Средний коридор) проходит через географический регион, охватываемый СПЕКА, совместные усилия стран-участниц по повышению эффективности этого коридора получили высокую оценку. В этой связи на Саммите была отмечена важность принятия «Дорожной карты» по цифровизации мультимодального информационного обмена вдоль «Среднего коридора».

Была представлена ​​информация о работах, проделанных в направлении развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане за последние годы. Отмечено, что освобождение от оккупации территорий Азербайджана создало новые возможности для развития и диверсификации региональных транспортно-логистических маршрутов. Внимание было привлечено к работе Азербайджана в сфере "зеленой" трансформации, развитии возобновляемых источников энергии, а также борьбе с изменением климата. В контексте СПЕКА было подчеркнуто, что борьба с изменением климата и "зеленое" развитие всегда должны оставаться в повестке дня в качестве приоритетных вопросов. Было отмечено, что в Азербайджане проделана важная работа в этом направлении, и страна приступила к реализации проектов, связанных с производством солнечной и ветровой энергии совместно с иностранными инвесторами. Особо было подчеркнуто, что данный подход применяется и при восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Было отмечено, что также Азербайджан вместе с другими партнерами начал строительство "зеленого" энергетического моста в Европу.

Касаясь вопросов охраны окружающей среды, Али Асадов сказал, что недопустимо осуществление деятельности, которая может оказать трансграничное воздействие, в частности в сфере горнодобывающей промышленности в приграничных зонах. Была подчеркнута важность «Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» – Конвенции Эспо с точки зрения предотвращения такой деятельности.