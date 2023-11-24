Правительство Армении должно создать условия для безопасного возвращения азербайджанцев - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Отвечая на вопросы граждан 24 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз попытался подорвать наше право на возвращение. Н.Пашинян расценил требования изгнанных из Армении азербайджанцев о возвращении в свои дома как подготовку к войне. Премьер-министр Армении – страны, оккупировавшей территории Азербайджана под предлогом защиты прав армян в Карабахе, мерит все своим аршином.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«В отличие от Армении, проводящей политику моноэтничности, Азербайджанское государство и общественность считают этническое разнообразие высшей ценностью. Правительство Армении должно положить конец расистской политике этнической исключительности, уважать ценности сосуществования и этнического разнообразия и создать условия для безопасного и достойного возвращения в Армению изгнанных азербайджанцев», - отмечается в заявлении.