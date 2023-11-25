«Ценности, которые нас объединяют» приветствовались на «Выставке стран SPECA: региональное сотрудничество в целях устойчивого развития» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Неделя Специальной экономической программы ООН для Центральной Азии (SPECA) проходит в Баку с 20 по 24 ноября. На выставке, занимающей площадь 4000 квадратных метров в Баку Экспо Центре, представлены стенды исключительно из стран SPECA. На стендах представлены образцы продукции государственных и частных компаний из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл в Бакинском Экспоцентре выставку «Выставка стран SPECA: Региональное сотрудничество в интересах устойчивого развития», организованную Азербайджаном в рамках Недели SPECA. Президент Ильхам Алиев официально открыл выставку, сняв белую обложку с инсталляции «Ценности, которые нас объединяют», подготовленной ОАО «Азерхарча». Эта инсталляция отражает сотрудничество стран SPECA.

На выставке, посвящённой 25-летию SPECA, проект, специально подготовленный ОАО «Азерхарча» к этому событию, освещает общие культурные, экономические, политические, дружественные и братские связи, объединяющие народы Азербайджана и Центральной Азии дружбы. Эта инсталляция, сочетающая в себе современное и традиционное искусство, изображает девять древних ковровых узоров, использовавшихся в ковроткацком искусстве среднеазиатских племен. В данное изделие входит узор "Озеро Зейва", узор "Гиврим", узор "Каш", узор "Дишлипаре", куст "Ширван", узор "Буйнуз", узор "Птица", цветок "Загли", цветок "Килим" и т.д. используется. Все эти девять узоров ковров прочно связаны нитями разных цветов как символы наших древних корней, традиций и духовных связей – ценностей, которые нас объединяют.Чтобы выжить, им важно не только сохранять старые традиции, но и развиваться и идти в ногу со временем. Искусство ковроткачества постоянно меняется и развивается вместе с современностью, сохраняя при этом древние традиции, узоры и секреты ткачества. В этом отношении идея этой инсталляции соответствует выставке SPECA, руководящим принципом которой является устойчивое развитие. Инсталляция высотой 3,5 метра «Ценности, которые нас объединяют» фиолетового цвета — символа богатства, надежности и элегантности, считающаяся очень редкой в ​​природе, уникальной и даже священной.

Авторами идеи проекта являются заслуженный деятель искусств, председатель совета директоров ОАО «Азерхалча» Эмин Маммедов и заслуженный артист Рашад Алекбаров.

Для участников выставки также был продемонстрировано коллекция «Архитектор государства», посвященная бессмертной и светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Также был представлен уникальный триптих, энциклопедическая памятная ковровая композиция. Соавторами проекта, реализованного Министерством экономики и ОАО «Азерхалча», выступили заслуженный деятель искусств, председатель совета директоров ОАО «Азерхалча» Эмин Маммедов, заслуженный артист Рашад Алекбаров, а исполнителями – творческий коллектив «Азерхалча».

Ковер "Гейдар Алиев 100" - совместный проект ОАО "Азерхалча" и ООО "Джан Азербайджан", посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в очередной раз был представлен местным и зарубежным гостям на выставке.

Среди других представленных ковров - 4 ковра из коллекции ОАО "Азерхалча" "Новый взгляд на карабахские ковры", посвященные 44-дневной Отечественной войне, нашей великой победе. Новые карабахские ковры были изготовлены при участии творческого коллектива ОАО «Азерхалча» на основе идей заслуженного художника республики Рашада Алекперова. В рамках коллекции был представлен ковер «Гасимушаги», принадлежащий Карабахской школе ковроткачества, в 4 различных цветах и ​​в дизайне, подходящем для современного вкуса и интерьера. Всего было соткано 44 ковра площадью 4 квадратных метра каждый, представленных в 4 цветах.