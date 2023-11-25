БАКУ/Trend/- Саудовская Аравия заранее предупредила Азербайджан об установлении дипломатических отношений с Арменией, сообщил Trend дипломатический источник.

Отметим, что 24 ноября Армения и Саудовская Аравия подписали протокол об установлении дипломатических отношений. Документ был подписан послом Армении в ОАЭ Кареном Григоряном и послом Саудовской Аравии в ОАЭ Султаном ибн Абдаллой Аль-Ангаром в Абу-Даби.

Все эти годы Саудовская Аравия не устанавливала дипломатические отношения с Арменией и признала Армению государством-оккупантом.

Источник отмечает, что Франция и США обращались к властям Саудовской Аравии с просьбами установить дипотношения с Ереваном - но безрезультатно.

Еще в 2020 году Армения обратилась к Саудовской Аравии через Ливан и хотела установить дипломатические отношения. Но в то время в Карабахе продолжали оставаться подразделения вооруженных сил Армении и отряды сепаратистов.

Теперь реалии изменились. Азербайджан наконец положил конец оккупации своих территорий Арменией.