Трехсторонние встречи важны с точки зрения содействия миру в регионе - Закир Гасанов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Трехсторонние встречи стали традицией, они важны с точки зрения содействия миру в регионе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе в Баку.

На встрече была выражена уверенность в том, что расширение трехстороннего сотрудничества в области обороны внесет вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности не только стран-участниц, но и региона в целом.

Отметим, что сегодня в Баку состоялась X трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции. На встрече были обсуждены перспективы развития совместного военного сотрудничества и ряд вопросов, которые будут способствовать региональной безопасности.

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